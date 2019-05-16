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Шахтар запустив таймер до матчу проти Динамо

Вчора 23:32 367 0
Шахтар запустив таймер до матчу проти Динамо

Донецький Шахтар одразу після завершення фінального матчу Кубка України, в якому гірники розбили Інгулець, здійснив несподіваний крок.

Про це повідомляється на офіційній сторінці клубу в Instagram.

На табло стадіону Металіст у Харкові було запущено зворотний відлік до матчу з Динамо в 30-му турі Прем'єр-ліги України, який може стати історичним.

"На табло ОСК Металіст з'явився зворотний відлік до історичного матчу з Динамо, на який Шахтар може вийти в ранзі найбільш титулованого клубу України", – йдеться на сторінці "помаранчево-чорних".

Матч Шахтар - Динамо відбудеться у середу 22 травня.

Нагадаємо, Шахтар наздогнав Динамо за кількістю трофеїв в історії незалежної України.

 
 
 
 
 
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🔥 Фото дня! Сразу после финального свистка в поединке Кубка на табло ОСК "Металлист" появился обратный отсчет до исторического матча с "Динамо", на который "Шахтер" может выйти в ранге самого титулованного клуба Украины. Билеты на суперигру 22 мая в продаже в кассах и онлайн на shakhtar.com (ссылка – в описании нашего профиля). ----- 🔥 Photo of the Day! Immediately after the Cup final, the OSK Metalist scoreboard will display the countdown to the historic match vs Dynamo, in which Shakhtar may well appear as the most decorated club in Ukraine! Tickets for the super game on May 22 are available at the ticket office and online, at shakhtar.com (find the link in the profile). ----- 🔥 Фото дня! Одразу після фінального свистка в поєдинку Кубка на табло ОСК "Металіст" з’явився зворотний відлік до історичного матчу з "Динамо", на який "Шахтар" може вийти в ранзі найтитулованішого клубу України. Квитки на супергру 22 травня в продаже в кассах и онлайн на shakhtar.com (ссылка – в описании нашего профиля).

A post shared by FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar) on

Джерело - Чемпіон.

#Шахтар, #Динамо, #УПЛ
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