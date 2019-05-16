Шахтар запустив таймер до матчу проти Динамо

Донецький Шахтар одразу після завершення фінального матчу Кубка України, в якому гірники розбили Інгулець, здійснив несподіваний крок.

Про це повідомляється на офіційній сторінці клубу в Instagram.

На табло стадіону Металіст у Харкові було запущено зворотний відлік до матчу з Динамо в 30-му турі Прем'єр-ліги України, який може стати історичним.

"На табло ОСК Металіст з'явився зворотний відлік до історичного матчу з Динамо, на який Шахтар може вийти в ранзі найбільш титулованого клубу України", – йдеться на сторінці "помаранчево-чорних".

Матч Шахтар - Динамо відбудеться у середу 22 травня.

Нагадаємо, Шахтар наздогнав Динамо за кількістю трофеїв в історії незалежної України.

Джерело - Чемпіон.