Шахтар наздогнав Динамо за кількістю трофеїв в історії незалежної України

У фінальному матчі Кубка України донецький Шахтар розгромив Інгулець (4:0) і в 13-й раз став володарем трофея.

Таким чином, У Шахтаря тепер 33 трофеї в рамках новітньої історії незалежної України (з 1991-го року).

На рахунку гірників 13 Кубків, 11 перемог в чемпіонаті України, 8 суперкубків і 1 Кубок UEFA.

Донецький клуб зрівнявся з Динамо, у якого також 33 титули в історії незалежної України.

Вже на цих вихідних Шахтар може обійти Динамо за цим показником. Якщо гірники виграють у Зорі - то стануть достроковим чемпіоном України.

Нагадаємо, Динамо зіграло внічию з Зорею у 28 турі УПЛ.

Джерело - Чемпіон.