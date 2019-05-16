Джулай і Босянок коментуватимуть чемпіонат світу U-20 на UA: Перший

Коментатори Дмитро Джулай та Денис Босянок, найімовірніше, будуть коментувати матчі молодіжного чемпіонату світу U-20 в Польщі на телеканалі UA: Перший.

Про це повідомляє Sport Arena.

Наразі телеканал планує показувати тільки матчі збірної України.

Нагадаємо, що світова першість відбудеться з 23 травня по 15 червня. За результатами жеребкування збірна України U-20 потрапила до групи D, де зіграє зі збірними США (24 травня), Катару (27 травня) і Нігерії (30 травня).

Також, Лунін та Супряга потрапили в заявку збірної України на чемпіонат світу.

Джерело - sportarena.com.