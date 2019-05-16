Асистент Гвардіоли може очолити Ліон

Головним тренером Ліона може стати асистент наставника Манчестер Сіті Мікель Артета.

Про це повідомляє L'Equipe.

За даними джерела, французький клуб розглядає кандидатуру іспанського фахівця в якості наступника нинішнього головного тренера Бруно Жерезіо, який покине свій пост після закінчення сезону. Ще одним варіантом є Тіагу Мендеш, який входить до тренерського штабу мадридського Атлетіко.

37-річний Артета завершив кар'єру влітку 2016 року, після чого увійшов до тренерського штабу Хосепа Гвардіоли. У складі "містян" іспанець двічі ставав чемпіоном Англії, двічі виграв Кубок англійської ліги, а також став володарем Суперкубка Англії.

Нагадаємо, Гвардіола визнаний найкращим тренером сезону в Англійській Прем'єр Лізі.

Також, фанати Манчестер Сіті присвятили пісню Зінченку.

Джерело - ua-football.