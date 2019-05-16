Хацкевич може продовжити тренувати Динамо

Мій профіль
Костюк зіграє з Феґеле в 1/8 турніру в Іспанії
Сьогодні 12:12 840
Шахтар розгромив Інгулець і виграв Кубок України
Вчора 22:55 752 1
Шахтар - Інгулець 4:0. Як це було
Вчора 22:55 4223
Шахтар - Інгулець: стартові склади команд
Вчора 20:28 588
Шахтар - Інгулець: анонс і прогноз на матч Кубка України
Вчора 13:30 889 2
Світоліна втратить позиції у світовому рейтингу
Вчора 09:29 1295 1
Світоліна — Азаренко: огляд матчу
Вчора 08:43 490
Світоліна програла стартовий матч на турнірі в Римі
Вчора 01:21 1109 1
Ястремська поступилася Наварро на турнірі в Римі
14.05.2019 14:20 726
Стаховський пробився в 1/8 фіналу турніру в Кванджу
14.05.2019 09:40 746
Навколо спорту
Блоги
Українські хокеїсти провели майстер-клас для дітей у Кременчуці
Українські хокеїсти провели майстер-клас для дітей у Кременчуці Valeriy Ruchka
Вчора 12:59 609
Ви її такою ще не бачили. Приголомшлива американська зірка футболу відзнялася у еротичній фотосесії
Ви її такою ще не бачили. Приголомшлива американська зірка футболу відзнялася у еротичній фотосесії Valeriy Ruchka
14.05.2019 16:00 1566
Святкуй День вишиванки з Україною в серці
Святкуй День вишиванки з Україною в серці Valeriy Ruchka
14.05.2019 14:43 5656
Перший європейський кубок в історії Динамо. 44-роки тому кияни виграли Кубок володарів кубків
Перший європейський кубок в історії Динамо. 44-роки тому кияни виграли Кубок володарів кубків Valeriy Ruchka
14.05.2019 14:01 911
Вільямс стала автором найкращого удару дня на турнірі в Римі
Вільямс стала автором найкращого удару дня на турнірі в Римі Valeriy Ruchka
14.05.2019 13:00 409
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:16 Теніс Костюк продовжує серію перемог на турнірі в Іспанії 316
14:53 Хокей Швеція - Австрія: онлайн-трансляція матчу чемпіонату світу 199
14:33 Баскетбол Чемпіон НБА переспав більш ніж з двома тисячами жінок 338
14:12 Футбол Калитвинцев - претендент на пост тренера Динамо 640
13:53 Футбол Шахтар зацікавився вінгером Портімоненсі 366
13:31 Бокс Берінчик планує піти в політику 1874
13:12 Футбол Екс-тренер збірної Англії хотів би тренувати Динамо 1431 1
12:56 Теніс Стаховський не вийшов до чвертьфіналу турніру в Кванджу 241
12:31 Футбол Селезньов може покинути Малагу 1280
12:12 Теніс Костюк зіграє з Феґеле в 1/8 турніру в Іспанії 840
11:55 Футбол Ігуаїн повернеться в Ювентус 616
11:30 Футбол Президент Інгульця: Будемо бухати та відпочивати 514
11:10 Футбол Хацкевич може продовжити тренувати Динамо 1169
10:55 Футбол Грізманн отримуватиме в Барселоні 17 млн євро на рік 525
10:54 Блог Ворскла зіграла матч проти 100 дітей. І поступилася 351
10:37 Футбол Марлос - найкращий футболіст України 2018 року 336
10:29 Блог Про Туре в Динамо та Маліновського в Спартаку - ТаТоТаке 1039
10:20 Футбол Вернидуб - найкращий тренер України 2018 року 560
10:00 Футбол Шахтар наздогнав Динамо за кількістю трофеїв в історії незалежної України 430
09:40 ММА Чемпіон Європи з MMA побив поліцейських в Росії 994
09:20 Баскетбол Мілуокі обіграв Торонто і повів у фінальній серії Сходу 283
09:00 Футбол Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 202386
08:41 Хокей Сан-Хосе переміг Сент-Луїс в овертаймі та повів у серії 255
08:33 Футбол Аякс переграв Графсхап і став чемпіоном Нідерландів 389
08:20 Теніс Світоліна оплатила операцію юної української тенісистки 1231

Хацкевич може продовжити тренувати Динамо

Сьогодні 11:10 1169 0
Хацкевич може продовжити тренувати Динамо

Чинний головний тренер київського Динамо, Олександр Хацкевич, контракт якого зі столичним клубом закінчується після закінчення цього сезону, може зберегти свою посаду.

Про це повідомляє Sport Arena.

Попри незадовільні результати, керівництво біло-синіх не виключає варіанту пролонгації угоди з нинішнім наставником.

За інформацією джерела, Олександр Хацкевич в грудні був близький до звільнення, проте в кінці минулого року керівники Динамо все ж вирішили не поспішати з кардинальними висновками. Не виключено, що ситуація повториться і зараз.

Все буде залежати від того, чи погодиться нинішній спортивний директор Динамо Олексій Михайличенко знову очолити рідний клуб в якості тренера.

Ще один варіант, який розглядає керівництво киян - запрошення іноземного фахівця. Переговори в цьому напрямі також ведуться.

За нашими даними, рішення про головного тренера клубу буде прийнято до кінця наступного тижня.

Нагадаємо, Шахтар наздогнав Динамо за кількістю трофеїв в історії незалежної України.

Також, Динамо зіграло внічию з Зорею у 28 турі УПЛ.

Джерело - Sport Arena.

#Динамо, #Хацкевич, #тренер
Коментарі ()