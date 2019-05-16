Хацкевич може продовжити тренувати Динамо

Чинний головний тренер київського Динамо, Олександр Хацкевич, контракт якого зі столичним клубом закінчується після закінчення цього сезону, може зберегти свою посаду.

Про це повідомляє Sport Arena.

Попри незадовільні результати, керівництво біло-синіх не виключає варіанту пролонгації угоди з нинішнім наставником.

За інформацією джерела, Олександр Хацкевич в грудні був близький до звільнення, проте в кінці минулого року керівники Динамо все ж вирішили не поспішати з кардинальними висновками. Не виключено, що ситуація повториться і зараз.

Все буде залежати від того, чи погодиться нинішній спортивний директор Динамо Олексій Михайличенко знову очолити рідний клуб в якості тренера.

Ще один варіант, який розглядає керівництво киян - запрошення іноземного фахівця. Переговори в цьому напрямі також ведуться.

За нашими даними, рішення про головного тренера клубу буде прийнято до кінця наступного тижня.

Нагадаємо, Шахтар наздогнав Динамо за кількістю трофеїв в історії незалежної України.

Також, Динамо зіграло внічию з Зорею у 28 турі УПЛ.

Джерело - Sport Arena.