Динамо зіграло внічию з Зорею у 28 турі УПЛ

Сьогодні, 11 травня, у матчі-зустрічі в рамках 28 туру УПЛ Динамо зіграв внічию з Зорею.
На 11-й хвилині матчу Назарій Русин відкрив рахунок. А під кінець зустрічі гравцю Зорі вдалося зрівняти рахунок.
Чемпіонат України. УПЛ
28 тур
11 травня
Динамо — Зоря 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 11 Русин, 1:1 - 90+2 Сілас.
Динамо - Бойко, Кадар (Шабанов, 42), Бурда, Міколенко, Кендзьора, Циганков, Сидорчук, Андрієвський, де Пена, Буяльський (Гармаш, 61), Русин (Цітаішвілі, 83).
Зоря - Шевченко, Кочергін (Громов, 63), Вернидуб, Каменюка, Чайковський (Сілас, 46), Хомченовський, Чеберко, Караваєв, Арвеладзе, Луньов, Іванович (Будковський, 46).
Попередження:Чайковський (42), Кочергін (46), Буяльський (54), Чеберко (79), Андрієвський (80).
Нагадаємо, Маріуполь переміг Львів у 28 турі УПЛ.
Також, Бурда лідер Ліги Європи за кількістю перехоплень.
Джерело - Чемпіон.