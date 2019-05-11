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Динамо зіграло внічию з Зорею у 28 турі УПЛ

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Динамо зіграло внічию з Зорею у 28 турі УПЛ

Сьогодні, 11 травня, у матчі-зустрічі в рамках 28 туру УПЛ Динамо зіграв внічию з Зорею.

На 11-й хвилині матчу Назарій Русин відкрив рахунок. А під кінець зустрічі гравцю Зорі вдалося зрівняти рахунок.

Чемпіонат України. УПЛ

28 тур

11 травня

Динамо — Зоря 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 11 Русин, 1:1 - 90+2 Сілас.

Динамо - Бойко, Кадар (Шабанов, 42), Бурда, Міколенко, Кендзьора, Циганков, Сидорчук, Андрієвський, де Пена, Буяльський (Гармаш, 61), Русин (Цітаішвілі, 83).

Зоря - Шевченко, Кочергін (Громов, 63), Вернидуб, Каменюка, Чайковський (Сілас, 46), Хомченовський, Чеберко, Караваєв, Арвеладзе, Луньов, Іванович (Будковський, 46).

Попередження:Чайковський (42), Кочергін (46), Буяльський (54), Чеберко (79), Андрієвський (80).

Нагадаємо,  Маріуполь переміг Львів у 28 турі УПЛ.

Також, Бурда лідер Ліги Європи за кількістю перехоплень.

Джерело - Чемпіон.

#Динамо, #Зоря, #28 тур, #УПЛ
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