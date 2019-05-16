Марлос - найкращий футболіст України 2018 року

Півзахисник Шахтаря Марлос отримав приз Найкращий футболіст України 2018 року.

Урочиста церемонія нагородження Футбольні зірки України відбулася на Славутич-Арені в Запоріжжі перед початком фінального матчу за Кубок країни.

На переможців у кожній номінації визначали тренери, гравці та футбольні експерти.

Марлос став переможцем премії другий рік поспіль.

"Я щасливий і гордий, що стаю переможцем в номінації вдруге поспіль. Для мене дуже важливо, що це визнання не тільки журналістів, а й тренерів і футболістів українських клубів.

Хочу подякувати всім. Для мене це велика честь!" - сказав Марлос.