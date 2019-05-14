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Українки здобули срібло на етапі Кубка світу в Тунісі
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Лунін отримав одну з найкращих оцінок за матч з Еспаньйолом
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Вчора 08:45 2743
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Манчестер Сіті став чемпіоном Англії
12.05.2019 19:10 1256
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12.05.2019 14:41 1393
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Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Сьогодні 08:25 199147
Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Ефір телеканалу Футбол 2 - чемпіонати України, Англії, Італії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News.

Актуально:  Путін епічно зганьбився на хокеї в Сочі 

Ефір каналу Футбол 2 доступний за цим посиланням.

Телеканали Футбол 1/2 лідери спортивного мовлення в Україні. Найпрестижніші европейські клубні турніри - Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Англійська Прем'єр-ліга, італійська Серія А та Українська прем'єр-ліга в режимі онлайн лише телеканал Футбол 1/2. Баталії найкращих футбольних команд Англії - Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та Вест Гем нашого Андрія Ярмоленка. Також, найкращі європейські команди ведуть запеклу боротьбу за перемогу в Лізі чемпіонів. Барселона з феноменальним Лео Мессі, Реал з одіозним Серхіо Рамосом, Ліверпуль з супертріо - Мане - Салах - Фірміно та харизматичним Юрегном Клоппом на чолі, найдорожчий за складом клуб в історії футболу - Манчестер Сіті з українцем Олександром Зінченком у складі. 

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Також на телеканалах Футбол 1/2 київське Динамо намагається дійти якомога далі в розіграші Ліги Європи. Ну, а родзинкою для всіх українських уболівальників є Вітчизняне класико Шахтар - Динамо.

Найкращі футбольні аналітичні програми - Ніч Лиги чемпіонів, Ніч Ліги Європи, Футбол News. А кожної неділі скандальне шоу Олександра Денисова - Великий футбол.

Перегляд телеканалу коштує 59 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 1, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD і деякі матчі перерахованих вище турнірів, які можуть не показуватися в ефірі каналів.

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Джерело - champion.com.ua.