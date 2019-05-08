Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп вже втретє виводить мерсисайдців у фінал єврокубків.

Мерсисайдський клуб пробився в свій третій єврокубковий фінал під керівництвом Юргена Клоппа. Під керівництвом 51-річного спеціаліста Ліверпуль не програв жодного двоматчевого протистояння у єврокубках.

У перший сезон Клоппа "червоні" дійшли до фіналу Ліги Європи і поступилися Севільї (1:3). У наступному сезоні – не грали в єврокубках, а в сезоні-2017/18 Ліверпуль поступився у фіналі Ліги чемпіонів Реалу (1:3).

Нагадаємо, у першому матчі Ліверпуль поступився Барселоні на Камп Ноу з рахунком 0:3, але зумів на Енфілді забити чотири "сухих" м'ячі і пройти у фінал Ліги чемпіонів.

Джерело - football24.ua.