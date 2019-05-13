Фред - найгірший трансфер сезону в АПЛ

Хавбек Манчестер Юнайтед і збірної Бразилії Фред, який раніше виступав за донецький Шахтар, заробив далеко не найкраще досягнення.
Про це повідомляє isport.ua.
Бразилець очолив рейтинг найгірших новачків англійської Прем'єр-ліги сезону-2018/19 по версії Squawka.
Крім Фреда в цей рейтинг також потрапив чемпіона світу 2014 року Андре Шюррле (Фулгем) і екс-чемпіон Англії Самір Насрі (Вест Гем).
Цього сезону Фред провів 17 матчів в АПЛ, записавши на свій рахунок гол і результативну передачу.
Топ-10 найгірших трансферів сезону в АПЛ:
1. Фред (Манчестер Юнайтед);
2. Аліреза Джаханбахш (Брайтон);
3. Мохаммед Ельюнуссі (Саутгемптон);
4. Замбо Ангісса (Фулгем);
5. Самір Насрі (Вест Гем);
6. Адама Діахабі (Гаддерсфілд);
7. Деніс Суарез (Арсенал);
8. Джо Харт (Бернлі);
9. Бен Гібсон (Бернлі);
10. Андре Шюррле (Фулгем).
Нагадаємо, Фред не полетів з Манчестер Юнайтед на зимові збори.
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Джерело - isport.ua.