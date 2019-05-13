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Фред - найгірший трансфер сезону в АПЛ

Сьогодні 19:26 1081 0
Фред - найгірший трансфер сезону в АПЛ

Хавбек Манчестер Юнайтед і збірної Бразилії Фред, який раніше виступав за донецький Шахтар, заробив далеко не найкраще досягнення.

Про це повідомляє isport.ua.

Бразилець очолив рейтинг найгірших новачків англійської Прем'єр-ліги сезону-2018/19 по версії Squawka.

Крім Фреда в цей рейтинг також потрапив чемпіона світу 2014 року Андре Шюррле (Фулгем) і екс-чемпіон Англії Самір Насрі (Вест Гем).

Цього сезону Фред провів 17 матчів в АПЛ, записавши на свій рахунок гол і результативну передачу.

Топ-10 найгірших трансферів сезону в АПЛ:

1. Фред (Манчестер Юнайтед);

2. Аліреза Джаханбахш (Брайтон);

3. Мохаммед Ельюнуссі (Саутгемптон);

4. Замбо Ангісса (Фулгем);

5. Самір Насрі (Вест Гем);

6. Адама Діахабі (Гаддерсфілд);

7. Деніс Суарез (Арсенал);

8. Джо Харт (Бернлі);

9. Бен Гібсон (Бернлі);

10. Андре Шюррле (Фулгем).

Нагадаємо, Фред не полетів з Манчестер Юнайтед на зимові збори.

Дивіться також: безглузда симуляція Фреда, від якої хочеться сміятися. 

Джерело - isport.ua.

#Фред, #Манчестер Юнайтед, #Трансфер
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