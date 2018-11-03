Безглузда симуляція Фреда, від якої хочеться сміятися. ВІДЕО

Екс-гравець Шахтаря, Фред під час чергового матчу АПЛ між Манчестер Юнайтедом та Борнмутом продемонстрував досить безглузду симуляцію.

Півзахисник Борнмута, Льюїс Кук легенько штовхнув бразильця в плече, а той впав і не знав за що схопитися, то потягнувся до ноги, потім до обличчя.

Нагадаємо, Манченстер Юнайтед у компенсований час вирвав перемогу над Борнмутом.

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Джерело - Чемпіон.

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