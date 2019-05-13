Челсі готовий купити Коутинью

Челсі зацікавлений у придбанні півзахисника Барселони Філіпе Коутінью.

Про це повідомляє Cadena SER.

Лондонці готові прихистити бразильця, якщо уникнуть трансферного бана.

Англійський клуб вживатиме всіх можливих заходів, щоб якщо не відмінити, то хоча б відстрочити покарання. В такому випадку, в міжсезоння клуб зможе підписувати новачків.

Нагадаємо, Барселона спробує придбати Вілліана.

Раніше Барселона вже намагалася оформити трансфер Вілліана, але тоді пропозиція в розмірі 65 мільйонів євро не влаштувала лондонський клуб.

Джерело - xsport.ua.