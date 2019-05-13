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Марлос повернувся до тренувань в загальній групі Шахтаря

Сьогодні 16:20 357 0
Марлос повернувся до тренувань в загальній групі Шахтаря

Півзахисник донецького Шахтаря і національної збірної України Марлос, який переніс операцію на привідному м'язі стегна, відновлюється з випередженням графіка.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Вранці 13-го травня 30-річний гравець взяв участь в тренуванні "гірників". Більшу частину заняття він провів у загальній групі.

Завтра Шахтар проведе передматчеве тренування і вилетить у Запоріжжя, де 15-го числа на полі Славутич-Арени зіграє фінальний матч Кубка України проти Інгульця.

У поточному сезоні Марлос провів 23 матчі, забив 10 голів і зробив 3 асисти.

Нагадаємо, Марлос зіграв у матчі проти Динамо. Раніше він був вимушений покинути стан збірної України.

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

#Марлос, #Шахтар, #Кубок України
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