Марлос повернувся до тренувань в загальній групі Шахтаря

Півзахисник донецького Шахтаря і національної збірної України Марлос, який переніс операцію на привідному м'язі стегна, відновлюється з випередженням графіка.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Вранці 13-го травня 30-річний гравець взяв участь в тренуванні "гірників". Більшу частину заняття він провів у загальній групі.

Завтра Шахтар проведе передматчеве тренування і вилетить у Запоріжжя, де 15-го числа на полі Славутич-Арени зіграє фінальний матч Кубка України проти Інгульця.

У поточному сезоні Марлос провів 23 матчі, забив 10 голів і зробив 3 асисти.

Нагадаємо, Марлос зіграв у матчі проти Динамо. Раніше він був вимушений покинути стан збірної України.

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.