Зінченко здобув друге чемпіонство

Український напівсередньоваговик Тарас Шелестюк привітав захисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка із завоюванням золотої медалі чемпіонату Англії

Це він зробив на власній сторінці в Instagram.

"Привітання Олександру Зінченку. Чудовий сезон, чудова перемога", - написав Шелестюк.

Відзначимо, що чемпіон Англії визначився лише в останньому турі, коли Манчестер Сіті обіграв Брайтон і не дозволив Ліверпулю обійти себе в турнірній таблиці.

Для Зінченка це другий трофей в сезоні після Кубка Ліги. Також Манчестер Сіті 18 травня буде грати в фіналі Кубка Англії проти Вотфорда.

Джерело - Чемпіон.