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Зінченко став дворазовим чемпіоном АПЛ

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Зінченко став дворазовим чемпіоном АПЛ

Український півзахисник Олександр Зінченко виграв чемпіонат Англії в складі Манчестер Сіті. Городяни в останньому турі розгромили Брайтон (4:1) і утримали першу позицію в турнірній таблиці АПЛ.

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Зінченко у другій частині сезону став основним лівим захисником Манчестер Сіті, скориставшись довірою тренера команди Пепа Гвардіоли. На рахунку 22-річного українця 28 матчів за клуб, 1 гол і 5 асистів в нинішньому сезоні.

В минулому сезоні Зінченко також виграв чемпіонат Англії в складі Манчестер Сіті. Раніше з представників України АПЛ вигравав Олег Лужний з Арсеналом у 2002 році.

Зінченко поповнив склад Ман Сіті влітку 2016 року, перейшовши з російської Уфи за 2 мільйони євро. Городяни розраховують на українця і бачать в ньому основного лівого захисника команди. Найближчим часом українець повинен продовжити контракт з клубом.

Також разом з клубом Зінченко двічі вигравав Кубок англійської Ліги (2017/18, 2018/19). У суботу, 18 травня, Манчестер Сіті зіграє у фіналі Кубка Англії проти Вотфорда.

Нагадаємо, результати інших матчів 38 туру АПЛ.

Джерело - Чемпіон.

#Зінченко, #Манчетер Сіті, #чемпіон, #АПЛ
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