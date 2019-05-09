Леганес продовжив контракт з тренером Пеллегріно

Іспанський Леганес, за який виступають українські гравці Андрій Лунін і Василь Кравець, продовжив контракт з головним тренером Маурісіо Пеллегріно.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Повідомляється, що угода з 47-річним аргентинцем продовжена на 2 роки і тренер залишиться в команді до літа 2021 року.

Пеллегріно очолив Леганес влітку минулого року, це його перший сезон в команді з передмістя Мадрида, команда в даний момент займає 12-е місце в Ла-Лізі.

До Леганеса Пеллегріно очолював Валенсію, Естудіантес, Індепендьєнте, Алавес і Саутгемптон.

Нагадаємо, Тоттенгем зустрінеться з Ліверпулем у фіналі Ліги чемпіонів.

Також, Конте відмовився очолити Рому

Джерело - Офіційний сайт Леганеса.