Леганес продовжив контракт з тренером Пеллегріно

Іспанський Леганес, за який виступають українські гравці Андрій Лунін і Василь Кравець, продовжив контракт з головним тренером Маурісіо Пеллегріно.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Повідомляється, що угода з 47-річним аргентинцем продовжена на 2 роки і тренер залишиться в команді до літа 2021 року.
Пеллегріно очолив Леганес влітку минулого року, це його перший сезон в команді з передмістя Мадрида, команда в даний момент займає 12-е місце в Ла-Лізі.
До Леганеса Пеллегріно очолював Валенсію, Естудіантес, Індепендьєнте, Алавес і Саутгемптон.
Нагадаємо, Тоттенгем зустрінеться з Ліверпулем у фіналі Ліги чемпіонів.
Також, Конте відмовився очолити Рому
Джерело - Офіційний сайт Леганеса.