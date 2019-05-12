Десна здобула перемогу в матчі з Олімпіком

Сіверяни виграли на власному полі

У 28 турі Української Прем'єр-ліги чернігівська Десна приймала на власному полі донецький Олімпік.

Сіверяни відкрили рахунок — відзначився Денис Фаворов. Після перерви вже Філіпов подвоїв перевагу. Але скоротили відставання донеччани за лічені хвилини. Відзначився Матар.

Таким чином 2:1 - перемога Десни.

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Чемпіонат України, УПЛ

28 тур

12 травня

Десна — Олімпік 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 15 Фаворов Д., 2:0 - 48 Філіпов, 2:1 - 51 Матар

Десна: Паст, Огіря, Філіппов (Безбородько, 85), Картушов (Якимів, 90+2), Гітченко, Фаворов А., Мостовий, Імереков, Фаворов Д, Волков (Сергійчук, 77), Богданов.

Олімпік: Кринський, Клименчук, Снурніцин, Гришко, Цимбалюк, Гай, Кравчук (Валєєв 67), Сондей (Вантух, 74), Дегтярьов, Тейшейра, Матар.

Попередження: Кравчук 31, Гришко 61.

Нагадаємо, Дніпро-1 виграв Першу лігу і вийшов в УПЛ

Джерело - Чемпіон.