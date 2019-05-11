Бурда лідер Ліги Європи за кількістю перехоплень

Гравець київського Динамо Микита Бурда посів першу сходинку у важливому для захисників рейтингу Ліги Європи.

Про це повідомляє WyScout.

За інформацією видання, захисник столичного клубу очолив список за кількістю вдалих перехоплень. 24-річний Бурда випередив фіналіста цьогорічної Ліги Європи Андреса Крістенсена (Челсі) та футболіста Айнтрахта Макото Хасебе, який дійшов з командою до півфіналу.

В активі Бурди 81 вдала дія у відборі. Крістенсен та Хасебе мають 78 та 73 успішних відборів відповідно. Цікаво, що Бурда потрапив у п'ятірку гравців, які здійснили найбільшу кількість передач,582 (4 місце).

Нагадаємо, Вукоєвич продовжить роботу в Динамо.

Також, Динамо цікавиться нападником з чемпіонату Катару.

Джерело - ТСН.