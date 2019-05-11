Маріуполь переграв Львів у 28 турі УПЛ

Сьогодні, 11 травня, Маріуполь здолав Львів у рамках 28 туру української Прем'єр-ліги.

Рахунок у матчі відкрив Пихальонок на 74-й хвилині, а Зубков подвоїв перевагу на другій компенсованій хвилині.

Чемпіонат України, УПЛ

28 тур

11 травня

Маріуполь - Львів 2:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 74 Пихальонок, 2:0 - 90+2 Зубков

Маріуполь: Гальчук - Кірюханцев, Чоботенко, Яворський, Биков - Ігнатенко, Пихальонок - Зубков, Мішньов, Вакула - Фомін

Львів: Сарнавський - Вісент, Адамюк, Борзенко, Насонов - Мартан - Пернамбуко, Велозу, Сабіно, Вітор - да Сілва

Нереалізований пенальті: Фомін(39)

Попередження: Ігнатенко(4), Вісент(39), Зубков(50), Мартан(51), Мішньов(55), Чоботенко(67), Биков(85),

Нагадаємо, Бурда лідер Ліги Європи за кількістю перехоплень

Джерело - Чемпіон.