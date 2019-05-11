Саррі: Якщо Азар вже вирішив піти, то нічого не змінити

Рішення Едена Азара про відхід з Челсі і трансферу до Реалу вже не змінити.

Про це заявив головний тренер "аристократів" Мауріціо Саррі.

"Чи можу я з ним поговорити? Звичайно. Але якщо Еден вже вирішив піти, то нічого не змінити. Буде важко. Звичайно, я хочу і далі бачити його в команді, але мені потрібен мотивований гравець. Можу поговорити з футболістом, але всі трансферні питання вирішує клуб", - сказав Сарри.

Нагадаємо, Азар натякнув на трансфер в Реал.

Раніше повідомлялося, що перехід Азара в Реал може зірватися через трансферну заборону Челсі.

Джерело - sport.ua.