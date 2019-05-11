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Визначилися фіналісти Ліги Європи
Вчора 06:48 2073
Вперше в історії фінали Єврокубків будуть представлені командами з АПЛ
Вчора 05:36 2585 1
Челсі у серії пенальті здолав Айнтрахт та став другим фіналістом Ліги Європи
Вчора 04:35 1526
Арсенал прогнозовано здолав Валенсію та вийшов до фіналу Ліги Європи
09.05.2019 23:50 3444
У Лізі чемпіонів вдруге в історії відбудеться англійський фінал
09.05.2019 17:28 1523 1
Усик не робитиме операцію
09.05.2019 16:32 1207
Динамо може очолити Григорчук
09.05.2019 16:14 5021
Тоттенгем вирвав перемогу в Аякса на останній секунді і вийшов до фіналу Ліги чемпіонів
09.05.2019 00:00 4894 1
Кличко-молодший може піти в політику, очоливши на парламентських виборах партію УДАР
08.05.2019 22:15 1418 3
Усик звернувся до вболівальників після травми
08.05.2019 21:38 1463
Навколо спорту
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5 тисяч Чак Норрісів. Легендарний актор організував забіг
5 тисяч Чак Норрісів. Легендарний актор організував забіг Valeriy Ruchka
Вчора 12:19 563
Феноменальна гра Федерера у сітки - серед найкращих моментів дня в Мадриді
Феноменальна гра Федерера у сітки - серед найкращих моментів дня в Мадриді Максим Буйдин
Вчора 12:03 521
Дрогба емоційно відреагував на переможний пенальті Челсі в Лізі Європи
Дрогба емоційно відреагував на переможний пенальті Челсі в Лізі Європи Максим Буйдин
Вчора 09:28 2715
Усик попросив вибачення в уболівальників за бій з Такамом
Усик попросив вибачення в уболівальників за бій з Такамом Максим Буйдин
09.05.2019 20:01 1300
Що відбувалося у роздягальні Тоттенгема після виходу у фінал ЛЧ
Що відбувалося у роздягальні Тоттенгема після виходу у фінал ЛЧ Максим Буйдин
09.05.2019 18:17 1425
Тренер від Бога: Шевченко показав майстер-клас з гольфу
Тренер від Бога: Шевченко показав майстер-клас з гольфу Максим Буйдин
09.05.2019 16:27 610 1
Щастя крізь сльози: Почеттіно не стримав сліз після виходу Тоттенгема у фінал ЛЧ
Щастя крізь сльози: Почеттіно не стримав сліз після виходу Тоттенгема у фінал ЛЧ Максим Буйдин
09.05.2019 16:16 999 1
Дружини екс-гравців збірної України запалили у спокусливому танці
Дружини екс-гравців збірної України запалили у спокусливому танці Максим Буйдин
09.05.2019 13:15 1179
Емоції екс-гравця МЮ після переможного голу Тоттенгема у ворота Аякса
Емоції екс-гравця МЮ після переможного голу Тоттенгема у ворота Аякса Максим Буйдин
09.05.2019 12:10 1576
Неймовірні Ліверпуль та Тоттенгем, Петряк, Чигринський - ТаТоТаке
Неймовірні Ліверпуль та Тоттенгем, Петряк, Чигринський - ТаТоТаке Максим Буйдин
09.05.2019 12:04 418
Не знайшов інших слів: Клопп вилаявся матом у прямому ефірі
Не знайшов інших слів: Клопп вилаявся матом у прямому ефірі Максим Буйдин
08.05.2019 19:31 1805
Захисник Ліверпуля вдарив Мессі по голові. Його могли за це видалити
Захисник Ліверпуля вдарив Мессі по голові. Його могли за це видалити Максим Буйдин
08.05.2019 18:22 1755
Шалені емоції коментаторів Ліверпуля у матчі з Барселоною
Шалені емоції коментаторів Ліверпуля у матчі з Барселоною Максим Буйдин
08.05.2019 17:01 1014
Найкращі меми на результат матчу Ліверпуль - Барселона
Найкращі меми на результат матчу Ліверпуль - Барселона Максим Буйдин
08.05.2019 15:20 1505
Чемпіонські емоції: гравці Ліверпуля заспівали з уболівальниками
Чемпіонські емоції: гравці Ліверпуля заспівали з уболівальниками Максим Буйдин
08.05.2019 14:59 1135
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Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Ефір телеканалу Футбол 2 - чемпіонати України, Англії, Італії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News.

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Ефір каналу Футбол 2 доступний за цим посиланням.

Телеканали Футбол 1/2 лідери спортивного мовлення в Україні. Найпрестижніші европейські клубні турніри - Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Англійська Прем'єр-ліга, італійська Серія А та Українська прем'єр-ліга в режимі онлайн лише телеканал Футбол 1/2. Баталії найкращих футбольних команд Англії - Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та Вест Гем нашого Андрія Ярмоленка. Також, найкращі європейські команди ведуть запеклу боротьбу за перемогу в Лізі чемпіонів. Барселона з феноменальним Лео Мессі, Реал з одіозним Серхіо Рамосом, Ліверпуль з супертріо - Мане - Салах - Фірміно та харизматичним Юрегном Клоппом на чолі, найдорожчий за складом клуб в історії футболу - Манчестер Сіті з українцем Олександром Зінченком у складі. 

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Також на телеканалах Футбол 1/2 київське Динамо намагається дійти якомога далі в розіграші Ліги Європи. Ну, а родзинкою для всіх українських уболівальників є Вітчизняне класико Шахтар - Динамо.

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Перегляд телеканалу коштує 59 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 1, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD і деякі матчі перерахованих вище турнірів, які можуть не показуватися в ефірі каналів.

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Джерело - champion.com.ua.