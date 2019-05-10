Яя Туре може розпочати тренерську кар'єру в Україні

Екс-захисник Манчестер Сіті Яя Туре може розпочати свою тренерську кар'єру в Україні чи Росії.

Про це розповів його агент Дмитро Селюк.

"Чи є варіанти, де розпочати тренерську кар'єру? Так є. І, до речі, є варіанти в Росії та Україні. Яя недавно провів майстер-клас у київському Динамо, де ним всі залишилися дуже задоволені", - сказав Селюк.

Нагадаємо, що саудівський клуб планує придбати екс-гравця Динамо за 12 млн євро.

Раніше повідомлялося, що на перегляд у Динамо прибув клієнт Яя Туре.

Джерело - Sport24.