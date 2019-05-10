Саудівський клуб планує придбати екс-гравця Динамо за 12 млн євро

Саудівський клуб Аль-Іттіхад планує в літнє трансферне вікно підсилитися півзахисником Галатасарая і збірної Марокко Юнесом Беландою, який в Україні відомий своїми виступами за Динамо.

За 29-річного футболіста Аль-Іттіхад готовий викласти 12 мільйонів євро.

Поки невідомо, чи виявиться цієї суми достатньо, щоб переконати Галатасарай відпустити хавбека, адже раніше повідомлялося, що боси турецького клубу бажають виручити від потенційного продажу Юнеса 15 мільйонів євро.

У Галатасарай Юнес Беланда перейшов з Динамо влітку 2017 року за 9 мільйонів євро.

Раніше Беланда потрапив до рейтингу футболістів, що зіпсували свою кар'єру.

Нагадаємо, що Беланда відомий своєю неспортивною поведінкою на полі.

Джерело - Hespress.