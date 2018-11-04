Екс-гравець Динамо спровокував масову бійку на полі. ВІДЕО

Колишній гравець київського Динамо Юнес Беланда спровокував масове побоїще в матчі 11-го туру чемпіонату Туреччини Галатасарай - Фенербахче.

Після фінального свистка хавбек Галатасарая посварився з форвардом Фенербахче Роберто Сольдадо, що і стало приводом для бійки.

Перепалка в результаті переросла в масову бійку. У ній взяли участь представники обох сторін, деякі гравці Фенербахче були змушені рятуватися втечею в підтрибунне приміщення.

Джерело - sportarena.