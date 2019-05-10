Український гравець Ман Сіті Олександр Зінченко ще не погодив умови нового контракту з клубом.
Про це розповів сам захисник.
"Я ще ні про що не домовився. Просто все на стадії переговорів, не більше того. Мені навіть нічого відкривати. Це перебільшено, що я погодив всі умови контракту.
Щасливий бути тут. У мене ще є кілька років контракту з клубом, за який я готовий щодня виходити, боротися. Просто це мій обов'язок бути тут. А з приводу продовження контракту, це все поки на рівні розмов, не більше того", - сказав Зінченко.
У цьому сезоні Зінченко зіграв 27 матчів, забив 1 гол і зробив 5 асистів.
За інформацією Transfermarkt, діючий контракт Зінченко Ман Сіті закінчується влітку 2020 року.
Нагадаємо, що Зінченко зіпсував фото Венсану Компані.
Раніше Зінченко увійшов у трійку найкращих гравців у матчі з Лестером за оцінкою WhoScored.
Джерело - Фан-клуб МанСіті в Україні.