Зінченко увійшов у трійку найкращих гравців у матчі з Лестером за оцінкою WhoScored

Український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко у матчі проти Лестера увійшов в трійку найкращих гравців клубу.

За гру він отримав оцінку 7,3 від WhoScored - вище тільки у Венсана Компані (7,9) і Емеріка Лапорта (7,4).

Зінченко зробив більше всіх торкань (124) і відборів (5). Також він віддав 75 точних передач (82%), виграв один верховий м'яч, зробив два перехоплення, а також зробив одну втрату і два фолу.

Всього в цьому сезоні 22-річний українець провів 27 матчів, забив 1 гол і зробив 5 асистів.

Нагадаємо, Форвард Боруссії - найкращий молодий гравець провідних чемпіонатів.

Також, Бойка визнали найкращим гравцем Динамо у квітні.

Джерело - WhoScored.