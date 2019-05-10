Фінальні матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи будуть представлені суто англійськими командами, що станеться вперше в історії.

Так, у фіналі Ліги чемпіонів зіграють Ліверпуль - Тоттенгем, а в фіналі Ліги Європи - Челсі - Арсенал.

Цікавим є факт, що 3 з 4 команд представляють Лондон.

Нагадаємо, що в сезоні 2007/08 у фінальному поєдинку найпрестижнішого клубного турніру Старого Світу вже грали представники АПЛ. Тоді, у Москві Манчестер Юнайтед в серії пенальті переміг Челсі, за який грав наш Андрій Шевченко.