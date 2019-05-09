У Лізі чемпіонів вдруге в історії відбудеться англійський фінал

Тоттенгем та Ліверпуль вийшли до фіналу

У другому півфінальному матчі Ліги чемпіонів Тоттенгем на виїзді переграв Аякс і здобув путівку до фіналу.

Таким чином, за підсумками нинішнього розіграшу турніру відбудеться фінал, в якому візьмуть участь дві англійська команди — Тоттенгем і Ліверпуль.

В історії Ліги чемпіонів подібний прецедент трапиться вдруге. 2008-го року в Москві у фіналі грали Челсі та Манчестер Юнайтед. Манкуніанці перемогли синіх у серії післяматчевих пенальті.

Нагадаємо, в іншій півфінальній парі Ліверпуль розгромив Барселону на Енфілді.

Джерело - Чемпіон.