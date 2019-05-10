Сьогодні, 9 травня, Валенсія зіграє з Арсеналом у рамках першого матчу півфіналу Ліги чемпіонів.
Усі найнебезпечніші голи та огляд першого та другого таймів максимально оперативно з'являтимуться на Чемпіоні.
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На 88-ій хвилині Аобамеянг встановлює кінцевий рахунок.
На 69-ій хвилині Аобамеянг оіормив дубль.
Гамейро на 58-ій хвилині зрівняв рахунок.
На 50-ій хвилині Ляказетт вивів Арсенал уперед.
На 17 хвилині Аобамеянг зрівнює рахунок.
Гамейро відкрив рахунок на 11-ій хвилині матчу.
Джерело - Чемпіон.