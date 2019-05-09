Сьогодні стануть відомі фіналісти Ліги Європи

Сьогодні, 9 травня, пройдуть матчі-відповіді на стадії 1/2 фіналу Ліги Європи.
У Лондоні Челсі прийматиме Айнтрахт. У Франкфурті команди зіграли внічию (1:1), яка вигідна команді Мауріціо Саррі. Чи зможе Айнтрахт переграти іменитого суперника і вийти в фінал?
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У другій півфінальній зустрічі Валенсія прийматиме Арсенал. Кажанам доведеться докласти дуже багато зусиль для виходу в фінал, адже минулої зустрічі вони програли (1:3).
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Нагадаємо, Ремзі розплакався під час прощання з вболівальниками Арсенала.
Також, лідер захисту Челсі вибув до кінця сезону.
Джерело - Чемпіон.