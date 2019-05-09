Де Лігт зіграє останні матчі за Аякс

Захисник амстердамського Аякса Маттіс де Лігт покине клуб влітку.

Про це розповів генеральний директор Аякса Едвін ван дер Сар.

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"Думаю, майбутні матчі стануть для де Лігта останніми в складі Аякса. Сподіваюся, він покине клуб на мажорній ноті. Він перебуває тут з самого дитинства і в підсумку опиниться у великому клубі. Думаю, він відправиться до Англії або Іспанії", - заявив ван дер Сар.