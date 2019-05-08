Захисник ПСЖ Тіаго Сілва переніс операцію на коліні і може пропустити мінімум місяць.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Процедура пройшла успішна. Про термін відновлення 35-річного бразильця не повідомляють.
Сілва цього сезону провів 39 матчів за ПСЖ і зробив одну гольову передачу.
Бразилець точно пропустить залишок сезону і ризикує не зіграти на Кубку Америки, який пройде з 14 червня по 7 липня.
Нагадаємо, Неймар може перейти в ТОП-клуб АПЛ.
Раніше Маліновський став другим найкращим гравцем чемпіонату Бельгії.
Джерело - sport.ua.