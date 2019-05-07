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Неймар може перейти в ТОП-клуб АПЛ

Сьогодні 10:20 868 0
Неймар може перейти в ТОП-клуб АПЛ

Форвард ПСЖ і збірної Бразилії Неймар може стати гравцем Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Don Balon.

За даними ресурсу, англійці зацікавлені в придбанні лідера паризького клубу і готові заплатити за нього понад 150 мільйонів євро. Крім того, Манчестер Сіті на додачу до вищеназваної суми може безкоштовно віддати Габріела Жезуса або Бенджамена Менді.

У нинішньому сезоні Неймар зіграв 26 матчів, забив 21 м'яч і зробив 12 асистів. Після зимової перерви Неймар пропустив три місяці через травму.

Нагадаємо, Маліновський став другим найкращим гравцем чемпіонату Бельгії.

Також, форвард Боруссії - найкращий молодий гравець провідних чемпіонатів.

Джерело - Don Balon.

#Манчестер Сіті, #Неймар, #ПСЖ
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