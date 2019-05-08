КДК ФФУ покарав Кендзьору і Хацкевича

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України розглянув питання щодо гравця Динамо Томаша Кендзьори та головного тренера команди Олександра Хацкевича.

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

За вилучення в матчі 26-го туру УПЛ Львів — Динамо КДК ФФУ ухвалив рішення відсторонити футболіста Томаша Кендзьору від участі у змаганнях на один матч та один матч умовно з випробувальним терміном у три місяці. Зазначимо, що гравець уже пропустив один поєдинок — з Олександрією у 27-му турі.

Також КДК визначив, що головний тренер Динамо Олександр Хацкевич має сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 5000 грн за неявку на прес-конференцію після матчу 1/4 фіналу Кубку України Шахтар — Динамо.

Джерело - Чемпіон.