Зідан сказав Бейлу, що не бачить його в Реалі

Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан вже вказав трьом футболістам "на двері".
Про це повідомляє Marca.
Наставник вершкових повідомив Гарету Бейлу, Дані Себальосу і Маркосу Льоренте, що ті не входять до його плани на наступний сезон.
Відзначається, що до розмови із Зіданом Бейл не планував покидати Реал. Також агенти валлійця не підтвердили і не спростували цю інформацію.
Нагадаємо, Реал відмовився від покупки Тадича.
Також, Зідан отримає півмільярда євро на трансфери.
Джерело - football.ua.