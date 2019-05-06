Зідан сказав Бейлу, що не бачить його в Реалі

Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан вже вказав трьом футболістам "на двері".

Про це повідомляє Marca.

Наставник вершкових повідомив Гарету Бейлу, Дані Себальосу і Маркосу Льоренте, що ті не входять до його плани на наступний сезон.

Відзначається, що до розмови із Зіданом Бейл не планував покидати Реал. Також агенти валлійця не підтвердили і не спростували цю інформацію.

Нагадаємо, Реал відмовився від покупки Тадича.

Також, Зідан отримає півмільярда євро на трансфери.

Джерело - football.ua.