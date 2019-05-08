Барселона поїхала зі стадіону не дочекавшись Мессі

Каталонська Барселона після поразки від Ліверпуля в півфіналі Ліги чемпіонів спішно покинула стадіон Енфілд, не дочекавшись свого лідера Ліонеля Мессі.

Про це повідомляє Metro.

Мессі довелося затриматися на Енфілді, оскільки він проходив допінг-тест. Процедура зайняла так багато часу, що було прийнято рішення не чекати форварда. Автобус з гравцями синьо-гранатових відправився в аеропорт без аргентинця.

Повідомляється, що з роздягальні Мессі вийшов через дві години. Він не став зупинятися для спілкування з журналістами в мікст-зоні. Гравця в індивідуальному порядку відвезли в аеропорт.

Así se ha ido Messi de Anfield tras pasar el control antidopaje pic.twitter.com/AOLVN0OB4n — Ramiro Aldunate (@ramiro_aldunate) 7 May 2019

Нагадаємо, у першому матчі Ліверпуль поступився Барселоні на Камп Ноу з рахунком 0:3, але зумів на Енфілді забити чотири "сухих" м'ячі і пройти у фінал Ліги чемпіонів.

Джерело - isport.ua.