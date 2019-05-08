Клопп: Я не знаю, як хлопці це зробили

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп не вірив у вихід своєї команди у фінал Ліги чемпіонів.

Про це сказав сам наставник червоних.

"О, ця гра, цей виступ – це щось приголомшливе. Я сказав хлопцям перед матчем: Відігратися неможливо, але, якщо це ви, у нас є шанс.

У моєму житті було багато матчів, але подібних не пригадаю. Проти тебе – топ-команда, пропускати ти не можеш – треба забивати. Просто виграти – це вже складно, а з сухим рахунком... Я не знаю, як хлопці це зробили", – сказав Клопп в інтерв'ю BT Sport.