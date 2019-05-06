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Сьогодні 21:15 213 0
Волинь переграла Колос, Суми поступилися Прикарпаттю. Результати матчів Першої ліги

Сьогодні, 6 травня, відбулися два матчі 27-го туру Першої ліги України, в яких перемоги здобули Прикарпаття і Волинь.

Чемпіонат України. Перша ліга.

 27-й тур

6 травня

Актуально: Шахтар знищив Львів, Олександрія відібрала очки в Динамо. Результати матчів 27-го туру УПЛ 

Волинь – Колос 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 23 Карпенко, 2:0 - 78 Кожанов, 2:1 - 89 Лисенко.

ПФК Суми – Прикарпаття  2:3 (0:0)

Голи: 1:0 - 50 Кушнаренко,  1:1 - 55 Оринчак, 1:2 - 75 Оричак, 1:3 - 62 Конкольняк, 2:3 - 90+2 Шаповаленко.

Джерело - Чемпіон.

#Перша ліга, #Колос, #Волинь
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