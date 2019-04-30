Реал продасть конкурента Луніна у французький клуб

Мадридський Реал може продати свого голкіпера Люку Зідана в клуб французької Ліги 2 Клермон.

Про це повідомляє AS.

Команда з Франції зацікавлена ​​в послугах голкіпера, а сам він роздумує про відхід з Реала через відсутність шансів ігрової практики в першій команді.

Цього сезону він зіграв лише в одній грі за Реал у Ла-Лізі.

Якщо Зідан піде, то на роль третього воротаря може залишитися Андрій Лунін.

Відомо, що Леганес, в якому він зараз перебуває, хоче продовжити оренду на ще один сезон і вже і з прицілом на статус першого голкіпера для Луніна.

Нагадаємо, Леганес спробує зберегти Луніна завдяки іншому орендованому у Реала гравцю.

Джерело - betnews365.