Реал продасть конкурента Луніна у французький клуб

Мадридський Реал може продати свого голкіпера Люку Зідана в клуб французької Ліги 2 Клермон.
Про це повідомляє AS.
Команда з Франції зацікавлена в послугах голкіпера, а сам він роздумує про відхід з Реала через відсутність шансів ігрової практики в першій команді.
Цього сезону він зіграв лише в одній грі за Реал у Ла-Лізі.
Якщо Зідан піде, то на роль третього воротаря може залишитися Андрій Лунін.
Відомо, що Леганес, в якому він зараз перебуває, хоче продовжити оренду на ще один сезон і вже і з прицілом на статус першого голкіпера для Луніна.
Нагадаємо, Леганес спробує зберегти Луніна завдяки іншому орендованому у Реала гравцю.
Джерело - betnews365.