Мессі анонсував низку трансферів Барселони

Аргентинець прогнозує підсилення трьох позицій

Лідер Барселони Ліонель Мессі представив своє бачення щодо роботи клубу під час трансферного вікна в найближче міжсезоння.

Про це повідомляє Don Balon.

За інформацією видання, аргентинець хотів би зміцнити три позиції - воротаря, центрального захисника і нападника.

Ідеальним варіантом на позицію голкіпера Мессі представляється воротар Аякса Андре Онана, який вже перебуває в системі каталонського клубу. З великою часткою ймовірності Яспер Сіллессен покине Барселону.

Серед центральних захисників пріоритетним варіантом є Маттіас де Лігт з Аякса. Раніше з цього ж клубу Барселона придбала Френкі де Йонга. Серед нападників чемпіони Іспанії вивчають кандидатури Луки Йовича з Айнтрахта й Ірвінга Лосано з ПСВ.

Нагадаємо, Дембеле пропустить залишок сезону.

Тим часом, легендарний Хаві може очолити Бетіс.

Джерело - iSport.