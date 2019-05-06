Мессі анонсував низку трансферів Барселони

Лідер Барселони Ліонель Мессі представив своє бачення щодо роботи клубу під час трансферного вікна в найближче міжсезоння.
Про це повідомляє Don Balon.
За інформацією видання, аргентинець хотів би зміцнити три позиції - воротаря, центрального захисника і нападника.
Ідеальним варіантом на позицію голкіпера Мессі представляється воротар Аякса Андре Онана, який вже перебуває в системі каталонського клубу. З великою часткою ймовірності Яспер Сіллессен покине Барселону.
Серед центральних захисників пріоритетним варіантом є Маттіас де Лігт з Аякса. Раніше з цього ж клубу Барселона придбала Френкі де Йонга. Серед нападників чемпіони Іспанії вивчають кандидатури Луки Йовича з Айнтрахта й Ірвінга Лосано з ПСВ.
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Джерело - iSport.