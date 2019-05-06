Канте може пропустити гру з Айнтрахтом

Півзахисник Челсі Нгола Канте ризикує пропустити другий півфінальний матч Ліги Європи проти Айнтрахта, який відбудеться 9 травня.
Французький футболіст отримав пошкодження в грі 37-го туру чемпіонату Англії проти Вотфорда. Канте покинув поле вже на 10-й хвилині матчу. Його замінив Рубен Лофтус-Чік.
Відзначимо, що у Канте були проблеми зі здоров'ям ще після матчу 35-го туру АПЛ проти Бернлі, але пізніше гравець відновився.
Цього сезону Канте провів 52 матчі, в яких відзначився п'ятьма голами і чотирма асистами.
Нагадаємо, перша зустріч з Айнтрахтом закінчилася внічию - 1:1.
Джерело - Sport.ua.