Канте може пропустити гру з Айнтрахтом

Футболіст отримав ушкодження у грі з Вотфордом

Півзахисник Челсі Нгола Канте ризикує пропустити другий півфінальний матч Ліги Європи проти Айнтрахта, який відбудеться 9 травня.

Французький футболіст отримав пошкодження в грі 37-го туру чемпіонату Англії проти Вотфорда. Канте покинув поле вже на 10-й хвилині матчу. Його замінив Рубен Лофтус-Чік.

Відзначимо, що у Канте були проблеми зі здоров'ям ще після матчу 35-го туру АПЛ проти Бернлі, але пізніше гравець відновився.

Цього сезону Канте провів 52 матчі, в яких відзначився п'ятьма голами і чотирма асистами.

Нагадаємо, перша зустріч з Айнтрахтом закінчилася внічию - 1:1.

Джерело - Sport.ua.