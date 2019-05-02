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Арсенал переграв Валенсію, Айнтрахт та Челсі розписали мирову в півфіналі Ліги Європи

Вчора 23:54 200 0
Арсенал переграв Валенсію, Айнтрахт та Челсі розписали мирову в півфіналі Ліги Європи

Сьогодні, другого травня, відбулися перші півфінальні матчі Ліги Європи.

Челсі та Айнтрахт переможця не виявили.

Команди обмінялися голами у першому таймі і на цьому гольова феєрія завершилася.

Ліга Європи

Півфінал, перший матч

2 травня

Айнтархт - Челсі 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 23 Йович, 1:1 - 45 Педро

Лондонський Арсенал зміг переграти Валенсію.

Гості дуже швидко забили гол, але дубль Александра Ляказетта у першому таймі вивів "канонірів" уперед.

Крапку в матчі поставив П'єр Емерік Обамеянг під завісу гри.

Ліга Європи

Півфінал, перший матч

2 травня

Арсенал - Валенсія 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 11 Діакабі, 1:1 - 18 Ляказетт, 2:1 - 25 Ляказетт, 3:1 - 90 Обамеянг

Нагадаємо, Барселона розгромила Ліверпуль та наблизилася до фіналу Ліги чемпіонів.

Раніше Аякс переграв Тоттенгем у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.

#Арсенал, #Челсі, #Айнтрахт, #Валенсія, #Ліга Європи
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