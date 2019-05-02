Сьогодні, другого травня, відбулися перші півфінальні матчі Ліги Європи.
Челсі та Айнтрахт переможця не виявили.
Команди обмінялися голами у першому таймі і на цьому гольова феєрія завершилася.
Ліга Європи
Півфінал, перший матч
2 травня
Айнтархт - Челсі 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 23 Йович, 1:1 - 45 Педро
Лондонський Арсенал зміг переграти Валенсію.
Гості дуже швидко забили гол, але дубль Александра Ляказетта у першому таймі вивів "канонірів" уперед.
Крапку в матчі поставив П'єр Емерік Обамеянг під завісу гри.
Ліга Європи
Півфінал, перший матч
2 травня
Арсенал - Валенсія 3:1 (2:1)
Голи: 0:1 - 11 Діакабі, 1:1 - 18 Ляказетт, 2:1 - 25 Ляказетт, 3:1 - 90 Обамеянг
Нагадаємо, Барселона розгромила Ліверпуль та наблизилася до фіналу Ліги чемпіонів.
Раніше Аякс переграв Тоттенгем у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів.
Джерело - Чемпіон.