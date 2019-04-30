Збірна України зіграє товариський матч з Дніпром-1

Збори будуть спільними зі збірною U-21

Збірна України проведе товариську гру з командою з Першої ліги - Дніпром-1 перед матчами кваліфікації до Євро-2020.

Про це розповів відомий журналіст Ігор Циганик.

"Збри команди почнуться 25 травня, до того ж, вони будуть спільними зі збірною U-21. Також запланований товариський матч проти Дніпра-1", - сказав Циганик.

У червні збірна України проведе два матчі відбору на Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу.

Нагадаємо, Лунін і Миколенко можуть виступити на Чемпіонаті світу U-20.

Також, варто зазначити, що Леганес розраховує на Луніна в новому сезоні.

Джерело - FootballHub.