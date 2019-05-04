Селтік достроково став чемпіоном Шотландії

Селтік із Глазго у восьмий раз поспіль завоював титул чемпіона Шотландії, який став 50-им загалом.

Сьогодні, четвертого травня, Селтік розгромив на виїзді Абердін з рахунком 3:0.

Після цієї перемоги футболісти Селтіка стали недосяжними в таблиці чемпіонату Шотландії.

Відзначимо, що національний рекорд поки все ж залишається за Рейнджерс, які ставали чемпіонами своєї країни 54 рази.

#GR8since1888 🏆 🏆 🏆 🏆 🏆 🏆 🏆 🏆



Celtic Football Club are eight-in-a-row Champions of Scotland! 🍀 pic.twitter.com/iYCnu3pVgF — Celtic Football Club (@CelticFC) May 4, 2019

Нагадаємо, Швед підписав контракт із Селтіком.

Раніше Карпати віддали в оренду Карраскаля. Тим часом Карпати хочуть продовжити оренду Шевченка.

Джерело - Чемпіон.