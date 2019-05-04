Зоря — Маріуполь: стартові склади команд

У 27 турі української Прем'єр-ліги луганська Зоря прийматиме ФК Маріуполь.
Тренери визначилися зі стартовими складами команд.
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Чемпіонат України, УПЛ
27 тур
4 травня
Зоря — Маріуполь
Зоря: Шевченко, Хомченовський, БУдківський, Михайліченко, Вернидуб, Лєднєв, Караваєв, Громов, Чайковський, Чеберко, Арвеладзе.
Маріуполь: Гальчук, Кирюханцев, Чоботенко, Яворський, Биков, Ігнатенко, Мишньов, Піхальонок, Зубков, Фомін, Чурко.
Нагадаємо, Громов став найкращим гравцем минулого туру.
Джерело - Чемпіон.