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Зоря — Маріуполь: стартові склади команд

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УПЛ на Чемпіоні
Зоря — Маріуполь: стартові склади команд

У 27 турі української Прем'єр-ліги луганська Зоря прийматиме ФК Маріуполь.

Тренери визначилися зі стартовими складами команд.

  АктуальноЗоря - Маріуполь: де дивитися онлайн матч УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

27 тур

4 травня

Зоря — Маріуполь

Зоря: Шевченко, Хомченовський, БУдківський, Михайліченко, Вернидуб, Лєднєв, Караваєв, Громов, Чайковський, Чеберко, Арвеладзе.

Маріуполь: Гальчук, Кирюханцев, Чоботенко, Яворський, Биков, Ігнатенко, Мишньов, Піхальонок, Зубков, Фомін, Чурко.

Нагадаємо, Громов став найкращим гравцем минулого туру.

Джерело - Чемпіон.

#УПЛ, #українська Прем'єр-ліга, #Зоря, #Маріуполь
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