Півзахисник Зорі Артем Громов став найкращим гравцем 26 туру Української Прем'єр-Ліги.
Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
УПЛ на своєму офіційному сайті повідомила, що півзахисник Зорі Артем Громов визнаний найкращим гравцем 26 туру.
Футболіст відзначився дублем у принциповому матчі з Олександрією (2:0) і приніс своїй команді важливу перемогу, яка залишає її в боротьбі за "бронзу".
Зоря після 26 турів перебуває на 4 позиції в турнірній таблиці, набравши 38 очок. Олександрія на "бронзовій" 3 сходинці з 47 очками в активі.
Нагадаємо, Зоря попрощається з колумбійським нападником.
Джерело - УПЛ.