Барселона цікавиться бразильським півзахисником Челсі Вілліаном.
Про це повідомляє The Sun.
За даними джерела, каталонський клуб розглядає варіант з придбанням футболіста в літнє трансферне вікно і готовий заплатити за нього € 35 млн.
Актуально: Абрамович не збирається продавати Челсі
Нагадаємо, цього сезону 30-річний бразильський півзахисник взяв участь у 31 матчі англійської Прем'єр-ліги, в яких записав до свого активу 3 м'ячі і 6 гольових передач.
Нагадаємо, Саррі розлютив керівництво Челсі.
Джерело - iSport.