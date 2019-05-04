Вілліан зацікавив іспанський гранд

Барселона цікавиться бразильським півзахисником Челсі Вілліаном.

Про це повідомляє The Sun.

За даними джерела, каталонський клуб розглядає варіант з придбанням футболіста в літнє трансферне вікно і готовий заплатити за нього € 35 млн.

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Нагадаємо, цього сезону 30-річний бразильський півзахисник взяв участь у 31 матчі англійської Прем'єр-ліги, в яких записав до свого активу 3 м'ячі і 6 гольових передач.

Нагадаємо, Саррі розлютив керівництво Челсі.

Джерело - iSport.