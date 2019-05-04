Стартувало голосування за найкращого гравця української Прем'єр-ліги за підсумками квітня.
Про це повідомляється на сайті організації.
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На нагороду претендують Денис Бойко та Віктор Циганков з Динамо, Артем Габелок з Ворскли, Артем Громов із Зорі, Максим Дегтярьов, який виступає за Олімпік, Віктор Коваленко та Андрій П'ятов з Шахтаря, Валерій Лучкевич з Олександрії.
Проголосувати можна на сайті УПЛ.
Нагадаємо, Вербич переніс операцію на гомілкостопі.
Джерело - УПЛ.