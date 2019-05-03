Вінгер київського Динамо Беньямін Вербич переніс операцію на гомілкостопі.

Про це футболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Останні кілька місяців гравця турбували проблеми з гомілкостопом. Вербичу довелося достроково залишити поле під час матчу з Шахтарем (0:0) в рамках 25 туру УПЛ.

Раніше Фенербахче почав переговори по трансферу Кендзьори.

Джерело - Чемпіон.