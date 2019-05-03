Вінгер київського Динамо Беньямін Вербич переніс операцію на гомілкостопі.
Про це футболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Останні кілька місяців гравця турбували проблеми з гомілкостопом. Вербичу довелося достроково залишити поле під час матчу з Шахтарем (0:0) в рамках 25 туру УПЛ.
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Surgery went well,I'll be back in no time 💙👊Операция удалась и уже скоро буду на поле 🙏 #BV7
Раніше Фенербахче почав переговори по трансферу Кендзьори.
Джерело - Чемпіон.