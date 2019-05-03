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Вербич переніс операцію на гомілкостопі

Сьогодні 19:41 484 0
Вербич переніс операцію на гомілкостопі
Беньямін Вербич

Вінгер київського Динамо Беньямін Вербич переніс операцію на гомілкостопі.

Про це футболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Останні кілька місяців гравця турбували проблеми з гомілкостопом. Вербичу довелося достроково залишити поле під час матчу з Шахтарем (0:0) в рамках 25 туру УПЛ.

 
 
 
 
 
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Surgery went well,I'll be back in no time 💙👊Операция удалась и уже скоро буду на поле 🙏 #BV7

Публикация от Benjamin Verbic (@benjaminverbic7)

Раніше Фенербахче почав переговори по трансферу Кендзьори.

Джерело - Чемпіон.

#Вербич, #Динамо
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