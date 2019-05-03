Коломойський: Суркіси готують судовий позов до Порошенка

Екс-президент футбольного клубу Дніпро Ігор Коломойський переконаний, що брати Суркіси звернуться з позовом до суду Англії на чинного президента України Петра Порошенка.
Про це він розповів у інтерв'ю Bihus.Info.
Причиною судового позову є справа про націоналізацію Приватбанка.
"Порошенко вів переговори з Суркісами. Це буде предметом позову до Порошенка, як тільки він перестане бути президентом. Я знаю це точно, що готується до нього позов у Англії від Суркісів", - сказав Коломойський.
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Джерело - Bihus.Info.